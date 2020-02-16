Наука и технологии
Сегодня 16:21
Windows для складных экранов научили обновляться всего за полторы минуты
Пока эта операционная система только готовится к выходу
Microsoft готовит к запуску операционную систему для устройств со складными экранами — Windows 10X. Компания уже выпустила первый эмулятор и делится подробностями о новинке. Если верить Microsoft, Windows для складных экранов научили обновляться всего за полторы минуты.
Процесс обновления Windows 10 может занимать достаточное долгое время, что, конечно, является минусом для пользователей. Windows 10X обещают лишить этого недостатка. Обновляться система будет не более чем за 90 секунд.
Это станет возможным благодаря тому, что в Windows 10X драйвера и приложения будут управляться отдельно, а Win32-приложения будут выполняться в контейнере. Они не смогут вмешиваться в системные файлы. Это в конечном счёте упростит процесс установки новых версий операционной системы.