Windows для складных экранов научили обновляться всего за полторы минуты

Процесс обновления Windows 10 может занимать достаточное долгое время, что, конечно, является минусом для пользователей. Windows 10X обещают лишить этого недостатка. Обновляться система будет не более чем за 90 секунд.

Это станет возможным благодаря тому, что в Windows 10X драйвера и приложения будут управляться отдельно, а Win32-приложения будут выполняться в контейнере. Они не смогут вмешиваться в системные файлы. Это в конечном счёте упростит процесс установки новых версий операционной системы.