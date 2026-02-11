Windows прекратила обновление драйверов для старых принтеров

Опубликовано 11 февраля 2026, 20:501 мин.
Windows прекратила обновление драйверов для старых принтеровЧерез Windows Update
Microsoft объявила, что с января 2026 года перестала распространять драйверы для старых принтеров через службу Windows Update. Речь идёт о моделях возрастом 10−12 лет, использующих драйверы V3 и V4.
Если устройство уже подключено и функционирует с установленным драйвером, оно продолжит печатать как и раньше. Изменение касается только автоматического получения новых драйверов через Windows Update. Microsoft напомнила, мол, эти типы драйверов были признаны устаревшими ещё в 2023 году.
Если пользователю всё же понадобится переустановить драйвер для старого принтера, это можно будет сделать вручную. Драйверы по-прежнему можно скачать с сайта производителя и установить через настройки Windows в разделе «Принтеры и сканеры».