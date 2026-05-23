Wingtech потребовала от Nexperia компенсацию в $1,18 млрд

Конфликт обострился в сентябре прошлого года, когда Нидерланды изъяли контроль у Wingtech, опасаясь передачи технологий Китаю. Позже решение отменили. Суд в провинции Гуандун принял иск к рассмотрению. Wingtech ссылается на китайский закон против иностранных санкций.

Nexperia выразила сожаление, заявив, что Wingtech не заинтересована в решении, выгодном всем сторонам, и призвала к открытому диалогу. Ранее Wingtech уже обращалась в международный арбитраж с требованием до 8 миллиардов долларов. Убытки компании от спора выросли до 8,7 миллиарда юаней в 2025 году.