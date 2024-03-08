Wired: ЕС пошатнул доминацию IT-гигантов своим законом о цифровых рынках

По мнению ЕС, крупные технологические компании, такие как Google и Apple, создали «феодальную» систему, в которой они эксплуатируют пользователей и подавляют конкуренцию. Эта обеспокоенность совпадает с аргументами, приведенными в таких книгах, как «Технофеодализм» Яниса Варуфакиса, в которых отношения между крупными технологическими компаниями и пользователями сравниваются с отношениями между крепостными и лордами.

Запущенный 7 марта 2024 года, DMA направлен против компаний, которые считаются «привратниками» из-за их рыночной власти и контроля над основными сервисами, такими как магазины приложений, поисковые системы и платформы обмена сообщениями.

Закон направлен на «открытие» этих сервисов путем предоставления пользователям возможности загружать приложения из других источников, кроме App Store компании Apple, прекращения принудительного использования сервисов по умолчанию, таких как поисковая система Bing от Microsoft в Windows, обеспечения совместимости между приложениями для обмена сообщениями от разных компаний.

Несоблюдение требований может привести к штрафам в размере до 20% от глобальной выручки компании.

Хотя технологические гиганты выражают обеспокоенность изменениями, ЕС утверждает, что конкуренция процветает, о чем свидетельствует рост таких компаний, как TikTok, которая, несмотря на свой недавний запуск, была определена в качестве привратника.

Конечная цель DMA — способствовать «инновациям и конкуренции», создавая «более равные условия для небольших компаний, расположенных в ЕС», таких как поисковая система Ecosia и приложение для обмена сообщениями Olvid.