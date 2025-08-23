WIRobotics представила ALLEX — «человеко-чувствительного» робота для жизниСкоро в каждом доме?
Робот может использоваться в самых разных сферах: от производства до помощи в быту и медицине. Его особенность — умение чувствовать силу и прикосновения без датчиков, реагируя на физический контакт почти как человек.
Ключевые новшества:
-
Рука с 15 степенями свободы, способная выполнять тонкие движения и поднимать до 30 кг.
-
Система компенсации веса, позволяющая выполнять тяжёлую работу без перегрузки.
-
ALLEX весит всего около 5 кг, но может поднять более 3 кг одной рукой.
Потенциальные применения широки: помощь пожилым людям, работа на фабриках, бытовая помощь (например, складывание одежды или наливание напитков).
WIRobotics создаёт ALLEX как модульную платформу — можно использовать только руки, кисти или весь корпус. К 2030 году компания хочет сделать таких роботов повсеместно доступными.