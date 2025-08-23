Наука и технологии
Опубликовано 23 августа 2025, 11:15
1 мин.

​​WIRobotics представила ALLEX — «человеко-чувствительного» робота для жизни

Скоро в каждом доме?
Компания WIRobotics показала нового гуманоидного робота ALLEX, разработанного для работы рядом с людьми и адаптации к бытовым условиям. Презентация прошла в Центре робототехнических инноваций на кампусе KOREATECH. Создатели называют ALLEX шагом к роботам, которые не просто выполняют команды, а взаимодействуют с человеком «естественно и безопасно».
Робот может использоваться в самых разных сферах: от производства до помощи в быту и медицине. Его особенность — умение чувствовать силу и прикосновения без датчиков, реагируя на физический контакт почти как человек.

Ключевые новшества:

  • Рука с 15 степенями свободы, способная выполнять тонкие движения и поднимать до 30 кг.

  • Система компенсации веса, позволяющая выполнять тяжёлую работу без перегрузки.

  • ALLEX весит всего около 5 кг, но может поднять более 3 кг одной рукой.

Потенциальные применения широки: помощь пожилым людям, работа на фабриках, бытовая помощь (например, складывание одежды или наливание напитков).

WIRobotics создаёт ALLEX как модульную платформу — можно использовать только руки, кисти или весь корпус. К 2030 году компания хочет сделать таких роботов повсеместно доступными.

Источник:YouTube
Автор:Максим Многословный
