Робот может использоваться в самых разных сферах: от производства до помощи в быту и медицине. Его особенность — умение чувствовать силу и прикосновения без датчиков, реагируя на физический контакт почти как человек.

Ключевые новшества:

Рука с 15 степенями свободы, способная выполнять тонкие движения и поднимать до 30 кг.

Система компенсации веса, позволяющая выполнять тяжёлую работу без перегрузки.

ALLEX весит всего около 5 кг, но может поднять более 3 кг одной рукой.

Потенциальные применения широки: помощь пожилым людям, работа на фабриках, бытовая помощь (например, складывание одежды или наливание напитков).

WIRobotics создаёт ALLEX как модульную платформу — можно использовать только руки, кисти или весь корпус. К 2030 году компания хочет сделать таких роботов повсеместно доступными.