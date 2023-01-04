Wisear создала наушники, которые переключают музыку при сжимании челюсти

Wisear объясняет, что электроды внутри устройства отслеживают активность мозга, глаз и лица, используя искусственный интеллект для преобразования этих данных в элементы управления. На выставке CES компания демонстрирует два элемента управления - воспроизведение/пауза и переключение треков - оба эти действия осуществляются путем сжимания челюсти (один или два раза соответственно).

Wisear утверждает, что к концу года будут готовы первые элементы управления, использующие активность глаз, а в следующем году компания представит управление, основанное на активности мозга. Первый полноценный продукт планируется представить в 2024 году.