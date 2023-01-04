Наука и технологии
17:24, 04 января 2023
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Wisear создала наушники, которые переключают музыку при сжимании челюсти

В будущем это можно будет делать движением глаз и не только

Компания Wisear работает над тем, что она называет "первыми беспроводными наушниками с нейронной чувствительностью". На CES 2023 компания представила прототип наушников и продемонстрировала управление, основанное на движении лицевых мышц.

Wisear создала наушники, которые переключают музыку при сжимании челюсти

Фото: Wisear

Wisear объясняет, что электроды внутри устройства отслеживают активность мозга, глаз и лица, используя искусственный интеллект для преобразования этих данных в элементы управления. На выставке CES компания демонстрирует два элемента управления - воспроизведение/пауза и переключение треков - оба эти действия осуществляются путем сжимания челюсти (один или два раза соответственно).

Wisear утверждает, что к концу года будут готовы первые элементы управления, использующие активность глаз, а в следующем году компания представит управление, основанное на активности мозга. Первый полноценный продукт планируется представить в 2024 году.

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