Wisear создала наушники, которые переключают музыку при сжимании челюсти

Wisear создала наушники, которые переключают музыку при сжимании челюстиВ будущем это можно будет делать движением глаз и не только
Компания Wisear работает над тем, что она называет "первыми беспроводными наушниками с нейронной чувствительностью". На CES 2023 компания представила прототип наушников и продемонстрировала управление, основанное на движении лицевых мышц.
Фото: Wisear
Wisear объясняет, что электроды внутри устройства отслеживают активность мозга, глаз и лица, используя искусственный интеллект для преобразования этих данных в элементы управления. На выставке CES компания демонстрирует два элемента управления - воспроизведение/пауза и переключение треков - оба эти действия осуществляются путем сжимания челюсти (один или два раза соответственно).
Wisear утверждает, что к концу года будут готовы первые элементы управления, использующие активность глаз, а в следующем году компания представит управление, основанное на активности мозга. Первый полноценный продукт планируется представить в 2024 году.