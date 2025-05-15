xAI Илона Маска не выполнила обещание опубликовать отчёт по безопасности ИИ

В феврале на саммите AI Seoul компания представила проект документа о подходе к безопасности ИИ. В нём говорилось, что окончательная версия будет готова через три месяца. Однако с тех пор никаких обновлений от xAI не появилось.

К тому же, проект касался лишь будущих моделей, которые ещё даже не находятся в разработке. В документе не было конкретных шагов по снижению рисков, хотя xAI подписала обязательства на эту тему на том же саммите.

Ранее независимая организация SaferAI оценила работу xAI как одну из самых слабых в сфере управления рисками. Хотя и другие крупные компании, такие как Google и OpenAI, также критикуются за спешку и недостаточную прозрачность в вопросах безопасности.