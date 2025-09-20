Наука и технологии
xAI Илона Маска оказался в центре скандала из-за череды утечек

Что всё-таки случилось
В последние недели компания Маска xAI оказалась в центре серии утечек информации. СМИ, ссылаясь на анонимные источники и внутренние сообщения, описывают стартап как «хаотичный и нестабильный», где, мол, часто меняются сотрудники, а часть из них увольняется.
В недавнем отчёте New York Times рассказывается о собрании, где Маск заявил, что миссия компании — «истина», и предупредил, что искусственный интеллект не должен «лгать», иначе может возникнуть «дистопическое будущее». Однако источники утверждают, что на деле xAI больше стремится привлечь внимание и увеличить число пользователей, чем придерживаться научной миссии.

Журналисты указывают на ранее обсуждавшиеся случаи, когда Маск вмешивался в работу чатбота Grok. Например, в мае Маск якобы посчитал Grok «слишком вежливым» и потребовал изменить код. После этого бот начал выдавать несколько «спорные» ответы. В другом случае Маск передал контроль над Grok новым сотрудникам, которые сделали его ответы «провокационными».

Кроме того, Business Insider сообщал о сокращении около 100 сотрудников и перестановках в команде, занимающейся обучением Grok.

