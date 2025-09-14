xAI Маска сократила 500 сотрудников команды по разметке данных для ИИ

В внутренних письмах сотрудникам сообщается, что большинство универсальных позиций больше не нужны, и их работа в xAI заканчивается. По данным источника, уволенные составляют примерно треть всей команды по разметке данных, которая занимается подготовкой и маркировкой информации для обучения чат-бота Grok.

В ответ на запрос о комментарии компания указала на заявление в соцсетях, где говорится, что команда специалистов по ИИ будет расширена в 10 раз. xAI планирует нанимать сотрудников в различных областях: STEM, финансы, медицина, безопасность и другие.