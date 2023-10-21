Xbox и Sony выкупили рекламу на гигантской сфере размером с небольшой квартал

Компания Sony последовала этому примеру всего через день, выпустив 90-секундную рекламу игры Marvel's Spider Man 2, в которой Веном и не только эффектно появляется из «Сферы».

Эти маркетинговые феерии совпали с началом выставки Twitchcon, которая в этом году проходит в Лас-Вегасе.