Xbox и Sony выкупили рекламу на гигантской сфере размером с небольшой квартал

20:42, 21 октября 2023
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Xbox и Sony выкупили рекламу на гигантской сфере размером с небольшой кварталЭто дорогое удовольствие
Microsoft и Sony решили потратиться на маркетинговые кампании, используя для этого концертный зал MSG Sphere в Лас-Вегасе стоимостью 2,3 млрд долларов. По этой причине на этой неделе оба технологических гиганта оказались в центре внимания.
Компания Sony последовала этому примеру всего через день, выпустив 90-секундную рекламу игры Marvel's Spider Man 2, в которой Веном и не только эффектно появляется из «Сферы».
Эти маркетинговые феерии совпали с началом выставки Twitchcon, которая в этом году проходит в Лас-Вегасе.