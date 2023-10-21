Наука и технологии
20:42, 21 октября 2023
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Xbox и Sony выкупили рекламу на гигантской сфере размером с небольшой квартал

Это дорогое удовольствие

Microsoft и Sony решили потратиться на маркетинговые кампании, используя для этого концертный зал MSG Sphere в Лас-Вегасе стоимостью 2,3 млрд долларов. По этой причине на этой неделе оба технологических гиганта оказались в центре внимания.

В четверг компания Microsoft осветила «Сферу» в рамках своей новой маркетинговой кампании Xbox, заплатив, по разным оценкам, около 450 000 долларов. На экране были изображены трехмерные геймпады Xbox и лого бренда.

Xbox и Sony выкупили рекламу на гигантской сфере размером с небольшой квартал
© Sony

Компания Sony последовала этому примеру всего через день, выпустив 90-секундную рекламу игры Marvel's Spider Man 2, в которой Веном и не только эффектно появляется из «Сферы».

Эти маркетинговые феерии совпали с началом выставки Twitchcon, которая в этом году проходит в Лас-Вегасе.

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