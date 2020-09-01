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Xbox Series X могут начать продавать в России уже в ноябре
А именно 6 числа
На просторах одного из российских онлайн-магазинов открылся предзаказ на новый беспроводной геймпад для грядущей консоли Microsoft Xbox Series X. Благодаря данному инциденту стало известно, что новую консоль могут начать продавать на российском рынке уже в ноябре.
Сам контроллер предлагается оформить за 4 390 рублей, а стать доступным он должен уже 6 ноября. Несмотря на то, что на сайте не появилась возможность предзаказать саму консоль, источники отмечают, что дата выхода приставки должна совпасть с выходом контроллера.
Напомним, что нескольким ранее инсайдер сообщил о том, что оформить предзаказ на новое поколение консоли Sony можно будет уже в сентябре, а именно 9 числа. Проверить достоверность данной информации можно будет уже на следующей неделе.