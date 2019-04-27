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Xiaomi анонсировала фирменную кредитную карту

Её, возможно, назовут Mi Card
Xiaomi объявила о выпуске собственной кредитной карты. Китайская компания пошла по стопам Apple.

Компания из Купертино презентовала Apple Card в марте этого года. Кредитная карта виртуальная и, по заявлениям, должна работать с банками в странах по всему миру. Владелец карты будет получать ежедневный кешбэк за покупки.

Скорее всего, карта Xiaomi будет выполнять схожие функции. Подробностей о ней пока нет: компания опубликовала только картинку-тизер. Ходят слухи, что карта будет выпущена в партнёрстве с одним или четырьмя китайскими крупными банками. Предполагается, что карту назовут Mi Card. Точную дату выпуска представители Xiaomi тоже не назвали, но журналисты уверены, что произойдёт это уже очень скоро.

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