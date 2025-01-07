Xiaomi анонсировала умные гантели за $14

Синхронизация с приложением Mi Home позволяет пользователям выбирать программы тренировок, настраивать интенсивность и получать персонализированные отчеты о прогрессе. Также предусмотрены видеоуроки и голосовые подсказки.

Гантели работают от двух батареек AA, обеспечивающих до 177 дней автономности. Цена новинки стартует с 99 юаней ($14) в рамках краудфандинга, который начнется 8 января 2025 года на платформе Youpin. Устройство будет доступно только в Китае.