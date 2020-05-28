Xiaomi добавила NFC в российскую версию фитнес-браслета и привезла новые телевизоры

Первая модель телевизора Mi TV 4S имеет экран диагональю 50 дюймов, разрешением 4K и поддержку HDR. Работает под управлением фирменной прошивки, имеет голосовое управление и может быть центром для «умного дома». Вторая модель аналогичная, но уже 65-дюймовая.

50-дюймовая версия оценена в России в 28 990 рублей. А 65-дюймовая — в 49 990 рублей. Эта модель будет продаваться эксклюзивно в магазинах DNS. Купить телевизоры можно будет с 21 июня.

Кроме того, Xiaomi представила обновлённую версию фитнес-браслета Mi Smart Band 4 с модулем NFC, который позволяет совершать бесконтактную оплату. В России устройство будет стоить 3990 рублей. В продажу поступает 16 июня.