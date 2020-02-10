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Xiaomi добавила в смартфоны "радар" коронавируса
Новая функция показывает обстановку с распространением коронавируса рядом с пользователем
Вспыхнувшая эпидемия пневмонии нового типа не оставила равнодушной многих крупных компаний, в числе которых и китайский гигант Xiaomi. Так, стало известно, что компания добавила в свои смартфоны “радар” коронавируса.
Новая функция, которая призвана обезопасить пользователей от потенциального заражения, появилась в фирменной оболочке MIUI 11. Об это стало известно благодаря новой публикации, размещенной на странице MIUI в популярной китайской сети Weibo.
Благодаря нововведению телефоны Xiaomi и Redmi получили опцию “Радар вспышки”, которая показывает актуальные данные об обстановке с распространением коронавируса рядом с пользователем. Отмечается, что информация, которая транслируется пользователю в рамках нововведения, поступает из проверенных источников. Напомним, что ранее мы писали о разработке нового приложения, с помощью которого можно отслеживать контакты с зараженными коронавирусом, однако пользоваться им могут только китайцы.