Xiaomi добавила в смартфоны "радар" коронавируса

Благодаря нововведению телефоны Xiaomi и Redmi получили опцию “Радар вспышки”, которая показывает актуальные данные об обстановке с распространением коронавируса рядом с пользователем. Отмечается, что информация, которая транслируется пользователю в рамках нововведения, поступает из проверенных источников. Напомним, что ранее мы писали о разработке нового приложения, с помощью которого можно отслеживать контакты с зараженными коронавирусом, однако пользоваться им могут только китайцы.