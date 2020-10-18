Наука и технологии
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Xiaomi и Oppo испугались возможных санкций США и начали закупать комплектующие впрок
А ещё они хотят покупать компоненты, сделанные без американских технологий
Японские производители электроники получили необычайно крупные заказы от китайских Xiaomi, Oppo и Vivo. Эти компании опасаются, что США могут наложить на них такие же санкции, как на Huawei. Последняя потеряла возможность заказывать у поставщиков чипы, изготовленные с помощью американских технологий. Кажется, другие китайские компании тоже боятся остаться ни с чем и закупают комплектующие впрок. А ещё они надеются захватить долю Huawei на рынке смартфонов.
Из-за новых санкций японские компании не получили заказы от Huawei. Однако, как пишут СМИ, этот недостаток им помогают восполнить повышенные объёмы заказов от других китайских компаний. Некоторые клиенты и вовсе ищут компоненты, сделанные только с помощью японских технологий, опасаясь, что США введёт санкции против них.
Японский поставщик рассказал, что заказы в конце сентября уже достигли рекордного уровня, и некоторые производители планируют удвоить их в будущем. Другая японская компания сообщила, что её китайский клиент попросил перепроектировать некоторые компоненты без использования американских технологий. Сделать это, однако, может быть нелегко.