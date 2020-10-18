Xiaomi и Oppo испугались возможных санкций США и начали закупать комплектующие впрок

Из-за новых санкций японские компании не получили заказы от Huawei. Однако, как пишут СМИ, этот недостаток им помогают восполнить повышенные объёмы заказов от других китайских компаний. Некоторые клиенты и вовсе ищут компоненты, сделанные только с помощью японских технологий, опасаясь, что США введёт санкции против них.

Японский поставщик рассказал, что заказы в конце сентября уже достигли рекордного уровня, и некоторые производители планируют удвоить их в будущем. Другая японская компания сообщила, что её китайский клиент попросил перепроектировать некоторые компоненты без использования американских технологий. Сделать это, однако, может быть нелегко.