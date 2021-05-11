Xiaomi использовала развод Билла Гейтса с женой для рекламы своего смартфона

У твита была ещё одна любопытная деталь: аккаунт Xiaomi UK отправил его с iPhone. Это насмешило некоторых пользователей. Также люди раскритиковали рекламу за оскорбительный подтекст в отношении бывшей жены Билла Мелинды Гейтс. Ведь автор твита явно указывал на то, что она совершила неправильный поступок.