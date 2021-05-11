Наука и технологии
Сегодня в 15:19
Xiaomi использовала развод Билла Гейтса с женой для рекламы своего смартфона
Компания уже осознала свой провал и удалила пост
Xiaomi опубликовала в Twitter неоднозначную рекламу смартфона Mi 11 с упоминанием развода Билла Гейтса с женой. Компанию раскритиковали за неудачный маркетинговый ход, и реклама была удалена. Однако люди успели сделать её скриншоты.
В посте Xiaomi написала следующее:
«Хотя разрыв с вашим партнёром-миллиардером может быть не самым разумным решением, наш Mi 11 полностью заряжается за 45 минут с помощью 55-Вт проводной турбо-зарядки, что означает, что вы всегда готовы уйти».
Max Weinbach
У твита была ещё одна любопытная деталь: аккаунт Xiaomi UK отправил его с iPhone. Это насмешило некоторых пользователей. Также люди раскритиковали рекламу за оскорбительный подтекст в отношении бывшей жены Билла Мелинды Гейтс. Ведь автор твита явно указывал на то, что она совершила неправильный поступок.