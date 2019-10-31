Xiaomi изобрела подушку с массажёром и подогревом

Сообщается, что подушка на 93% состоит из натурального латекса. Есть два размера: один побольше, другой поменьше. Первый имеет габариты 60 х 34 см х 7 см и весит 1,2 кг. Второй — 60 x 34 x 5 см и весит 1 кг.

В центральной части подушки размещены электрогрелка и три импульсных излучателя. Последние должны усиливать ток крови и снимать напряжение в мышцах шеи. Регулируя интенсивность их воздействия, можно имитировать различные виды массажа и иглоукалывание. Электрогрелка же работает в шести различных режимах.

Подушка подключается к смартфону через Bluetooth. Она может проводить анализ качества и продолжительности сна, а также составлять рекомендации по его улучшению.

По предзаказу устройство стоит $42. Продажи должны начаться 14 декабря.