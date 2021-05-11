Xiaomi изобрела смартфон в виде колонки со скручивающимся экраном

В патентной документации есть изображения устройства цилиндрической формы. Оно похоже на умную колонку, но в описании указано, что речь о «мобильном телефоне».

Гибкий экран находится внутри устройства. При переноске смартфона в сложенном виде дисплей невозможно повредить. Если он нужен, экран можно вытянуть сбоку.

Также на корпусе видна система камер. К сожалению, подробностей о ней нет. Кроме того, у необычного аппарата Xiaomi есть большой динамик снизу. Это намекает на то, что девайс действительно можно использовать как колонку.

Поскольку это патент, нельзя быть уверенным, что такое устройство выйдет на рынок.