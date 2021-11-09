Xiaomi изобрела умную инвалидную коляску

Согласно задумке инженеров Xiaomi, умная инвалидная коляска сможет адаптироваться к человеку прям во время использования. При этом не потребуется постороннего вмешательства.

Для такой автоматической настройки, коляске нужно получить информацию о пользователе и об окружающей среде. В устройстве должны будут разместить несколько датчиков, в том числе камеры и микрофоны, которые помогут определить, находится пользователь дома или на улице. Например, основываясь на собранных данных, инвалидная коляска сможет регулировать высоту или даже изменять угол наклона спинки, чтобы обеспечить больший комфорт для человека.

Отметим, что пока это лишь патент, и ещё неясно, выйдет ли коляска на рынок.