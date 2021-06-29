Наука и технологии
Сегодня в 17:42

Xiaomi может выпустить дешёвую альтернативу брелокам для поиска вещей Apple AirTag

Этого стоило ожидать
Недавно опубликованный в сети патент показал, что Xiaomi работает над собственной версией меток для поиска вещей, как Apple AirTag.
Xiaomi может выпустить дешёвую альтернативу брелокам для поиска вещей Apple AirTag

Компания подала заявку на патент ещё в 2017 году. В нём описывается устройство, используемое для поиска других предметов. Xiaomi может выпустит его как умную метку. Она явно должна быть дешевле, чем презентованная весной Apple AirTag. В России брелок от купертиновцев стоит три тысячи рублей за штуку. Набор из четырёх штук оценён почти в 10 тысяч рублей.

Поскольку был обнаружен лишь патент, пока неясно, когда именно выйдет метка от Xiaomi. Но, скорее всего, компания не будет тянуть с запуском, если такой продукт действительно есть в разработке.