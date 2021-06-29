Xiaomi может выпустить дешёвую альтернативу брелокам для поиска вещей Apple AirTag

Компания подала заявку на патент ещё в 2017 году. В нём описывается устройство, используемое для поиска других предметов. Xiaomi может выпустит его как умную метку. Она явно должна быть дешевле, чем презентованная весной Apple AirTag. В России брелок от купертиновцев стоит три тысячи рублей за штуку. Набор из четырёх штук оценён почти в 10 тысяч рублей.

Поскольку был обнаружен лишь патент, пока неясно, когда именно выйдет метка от Xiaomi. Но, скорее всего, компания не будет тянуть с запуском, если такой продукт действительно есть в разработке.