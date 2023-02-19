Xiaomi может выпустить своих роботов за пределами Китая

Выставка MWC 2023 пройдёт с 27 февраля по 2 марта. Появление роботов Xiaomi там может свидетельствовать о том, что компания готовится к глобальному их запуску.

CyberDog — это робот-собака, своеобразный аналог Spot от Boston Dynamics. Он может следовать указаниям владельца и выполнять различные задачи. CyberOne же представляет антропоморфного робота. У него есть система машинного зрения для навигации, робот развивает максимальную скорость 3,6 км/ч.