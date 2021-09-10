Xiaomi начала блокировать нелегально ввезённые смартфоны в Крыму

Наука и технологии
Сегодня в 16:01
Xiaomi начала блокировать нелегально ввезённые смартфоны в КрымуИ в других регионах
Xiaomi не имеет официального представительства в некоторых странах, однако никто не мешает ввозить устройства компании в неподдерживаемые регионы. Тем не менее у вас возникнут проблемы со смартфонами Xiaomi, если вы проживаете на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане или Крыму.
Экспортная политика компании уже давно запрещает продажи смартфонов в вышеперечисленных регионах, однако до сих пор устройства, ввезённые туда, не блокировали. Теперь же такое начало происходить, пишет XDA Developers.
За последнюю неделю стало появляться всё больше и больше сообщений о блокировке.
u/yn4v4s
Некоторые пользователи предположили, что проблема ограничена устройствами, активированными в вышеуказанных регионах. Они утверждают, что это не должно коснуться аппаратов, которые были активированы в разрешённых регионах. Подтвердить эти предположения пока нет возможности. Кроме того, похоже, проблема не касается пользователей, которые установили на смартфоны кастомные прошивки.