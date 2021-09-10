Xiaomi начала блокировать нелегально ввезённые смартфоны в Крыму

Экспортная политика компании уже давно запрещает продажи смартфонов в вышеперечисленных регионах, однако до сих пор устройства, ввезённые туда, не блокировали. Теперь же такое начало происходить, пишет XDA Developers.

За последнюю неделю стало появляться всё больше и больше сообщений о блокировке.