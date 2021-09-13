Xiaomi начала искать партнёра по выпуску автомобиля

Сообщается, что во время визита в штаб-квартиру Лэй Цзюнь встретился также с высокопоставленными правительственными чиновниками провинции Цзилинь. Целью встречи было укрепление сотрудничества с автомобильными предприятиями Цзилиня.

Представители правительства, в свою очередь, отметили, что Xiaomi имеет сильные научно-исследовательские и производственные мощности в области электроники и интеллектуального производства. А Цзилинь имеет хорошую производственную базу, сильный научно-исследовательский комплекс и человеческий ресурс. Поэтому сотрудничество обеих сторон в области автомобилестроения имеет широкие перспективы.