Xiaomi начала отправлять заражённым китайцам гуманитарную помощь

Об этом Xiaomi объявила с помощью своего официального аккаунта на Weibo. Компания уже отправила первую партию гуманитарной помощи, которая включает маски N95, медицинские маски и термометры. Всё это сегодня должно поступить в штаб-квартиру по предупреждению эпидемии в Ухане. Также Xiaomi заявила, что следит за распространением вируса и готова продолжать поставлять помощь в город.

Напомним, коронавирус вызывает особый тип смертельной пневмонии. На данный момент число погибших составляет 25 человек. Среди компаний, которые активно участвуют в ситуации, также есть JD.com и ByteDance, владелец TikTok.