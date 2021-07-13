Xiaomi начала продавать сушилку для котов и собак

Сообщается, что сушилка поддерживает постоянную температуру в 38,5 градуса по Цельсию. Также у неё есть функция внутренней и внешней циркуляции воздуха. Устройство имитирует ветер, чтобы не нервировать животных. Сушилка издаёт мало шума.

Кроме того, процесс сушки нейтрализует статическое электричество в шерсти питомца. После процедуры у животного не стоят «волосы» дыбом — его шёрстка остаётся гладкой. Ещё у устройства есть встроенный дезодорирующий модуль, который быстро устранит любой запах, оставшийся после сушки в небольшой кабине.

Сама кабина прозрачная. Туда вместятся обычные кошки и собаки весом менее девяти килограммов. Pet Drying Box оценён в 699 юаней (около 8000 рублей).