Xiaomi начала вкладывать деньги в создание процессоров на фоне давления США

Согласно информации источников, с 2019 года по настоящее время Xiaomi значительно увеличила свои доли как минимум в 34 китайских компаниях, связанных с чипами. Также компания получила доли примерно в 25 других фирмах, создающих технологическое оборудование. Сейчас производитель смартфонов нацелен на разработку микросхем, передовых дисплеев, объективов для камер и др.

Недавно основатель Xiaomi заявил, что прошло семь лет с тех пор, как компания инвестировала в чипы. Выпуск нового C1 — лишь небольшой шаг в этом направлении.