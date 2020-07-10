Xiaomi намекнула на скорый анонс загадочного смартфона

Тизер компании содержит «пасхалки». Журналисты обнаружили в изображении второй цифры «2» намёки на смартфон. Там нарисована система камер со сканером отпечатков пальцев, которая подозрительно напоминает модули в Redmi 9. Правда, эта модель уже доступна в Испании. Но не исключено, что Xiaomi всё-таки решит презентовать международную версию смартфона. Тем не менее, ответ на загадку может быть и не таким.

Помимо смартфона и фитнес-браслета в цифрах угадываются, как мы уже говорили, электросамокат, телевизор Mi TV Master и приставка Mi TV Stick.