Xiaomi научила своего человекоподобного робота играть на барабанах

У CyberOne есть руки и ноги, которые позволяют ему ходить, как настоящему человеку. Также андроид оснащён технологией искусственного интеллекта, которая позволяет ему обнаруживать 45 человеческих эмоций.

В коротком клипе видно, как CyberOne сидит за барабанной установкой и подыгрывает заранее записанному треку. Входными данными тут является MIDI-файл, который робот может преобразовать в барабанные партии. Пользователи YouTube отметили, что всё звучит немного «роботизированно». Кто-то написал, что «у робота есть ритм, но нет души!». Послушайте сами: