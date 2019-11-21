Xiaomi научилась производить по одному смартфону в секунду

Новое предприятие базируется в особой экономической зоне Пекина (Beijing Economic and Technological Development Zone). Оно уже практически готово начать производство девайсов: последние работы завершатся уже в декабре.

Завод располагает автоматизированными производственными линиями и сетями пятого поколения. Всё это в помогает повысить эффективность. Да так, что завод способен производить по 60 смартфонов в минуту. Это, по словам главы Xiaomi, на 60% больше, чем на подобных предприятиях других компаний.

Также Лей Цзунь указал, что на новой фабрике будут создаваться преимущественно флагманские модели смартфонов.