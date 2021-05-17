Xiaomi не смогла зарегистрировать марку смартфонов из-за Meizu

Сообщается, что марка «MIX» предназначалась для компьютеров, мобильных телефонов, сенсоров и др. Из судебного решения следует, что товарный знак, включающий «MIX», оспаривается, поскольку уже есть товарный знак, зарегистрированный Meizu — Meizu MIX.

Основной причиной отклонения заявки стало то, что слово «MIX» и Xiaomi, и Meizu хотят использовать в аналогичных продуктах. У первой компании ещё в октябре 2016 года вышел смартфон Mi MIX. Часы Meizu MIX же были представлены двумя месяцами ранее. Как разрешится ситуация, пока неясно.