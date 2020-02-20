Xiaomi объединила «симку» и карту памяти

Согласно патентной документации, компания работает над SIM-картой для 5G, способной также выступать в качестве устройства для хранения информации. Стоит отметить, что идея эта не нова. Впервые о ней рассказали в прошлом году несколько различных компаний. В конце 2019, например, начались продажи Super SIM от Ziguang со встроенными 128 ГБ памяти. Однако Xiaomi всё равно, судя по всему, хочет разработать собственное решение.

Технология имеет шансы стать довольно популярной в будущем, так как она может позволить пользователю проще переносить данные при смене смартфонов. Да и возможность расширить память никогда лишней не будет.