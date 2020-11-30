Xiaomi обогнала Apple по продажам смартфонов

Apple сохранила свою долю рынка (11,1%), хоть её продажи по сравнению с 2019 годом и немного снизились. А вот Xiaomi большими темпами нарастила долю. В третьем квартале 2019 года она имела 32,9 млн проданных смартфонов, а за аналогичный период 2020 года — уже 44,4 млн. Доля компании выросла с 8,5% до 12,1%.

Лидером же рынка является Samsung с 22-процентной долей. Компания продала почти 81 млн смартфонов. За ней следует Huawei (14,1%; почти 52 млн).

Аналитики считают, что Xiaomi достигла таких хороших показателей благодаря нескольким факторам. Во-первых, случились проблемы у Huawei, во-вторых, Apple перенесла анонс новых iPhone на октябрь с сентября.