Наука и технологии
Сегодня 21:08
Xiaomi обогнала Apple по продажам смартфонов
Воспользовалась благоприятными условиями на рынке
Исследовательская компания Gartner поделилась данными по рынку смартфонов за третий квартал 2020 года. Оказалось, что Xiaomi обогнала Apple по продажам устройств.
Apple сохранила свою долю рынка (11,1%), хоть её продажи по сравнению с 2019 годом и немного снизились. А вот Xiaomi большими темпами нарастила долю. В третьем квартале 2019 года она имела 32,9 млн проданных смартфонов, а за аналогичный период 2020 года — уже 44,4 млн. Доля компании выросла с 8,5% до 12,1%.
Лидером же рынка является Samsung с 22-процентной долей. Компания продала почти 81 млн смартфонов. За ней следует Huawei (14,1%; почти 52 млн).
Аналитики считают, что Xiaomi достигла таких хороших показателей благодаря нескольким факторам. Во-первых, случились проблемы у Huawei, во-вторых, Apple перенесла анонс новых iPhone на октябрь с сентября.