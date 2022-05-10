Xiaomi обвинила власти Индии в угрозах физической расправой

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Xiaomi обвинила власти Индии в угрозах физической расправойМежду индийским регулятором и китайской компанией большой конфликт
Индийское подразделение Xiaomi обвинило регулятора страны в угрозах физическим насилием по отношению к топ-менеджерам. Расследование против китайской компании проводит индийская служба по надзору за финансовыми преступлениями. Xiaomi также утверждает, что агентство выступает с несправедливыми обвинениями.
В судебных документах говорится, что и бывший управляющий директор Xiaomi в Индии, и нынешний финансовый директор получили предупреждения «о тяжёлых последствиях» во время допроса. Индийские служащие принуждали топ-менеджеров дать им определённые документы.
Индийский регулятор отвергает обвинения в свой адрес. Утверждается, что претензии Xiaomi ложные и необоснованные. Индийцы говорят, что менеджеры Xiaomi «добровольно сложили полномочия в очень благоприятной обстановке».
Напомним, Индия арестовала 725 миллионов долларов с банковских счетов китайской компании, обвинив её в незаконных денежных переводах иностранным организациям под видом выплат роялти.