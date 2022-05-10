Xiaomi обвинила власти Индии в угрозах физической расправой

В судебных документах говорится, что и бывший управляющий директор Xiaomi в Индии, и нынешний финансовый директор получили предупреждения «о тяжёлых последствиях» во время допроса. Индийские служащие принуждали топ-менеджеров дать им определённые документы.

Индийский регулятор отвергает обвинения в свой адрес. Утверждается, что претензии Xiaomi ложные и необоснованные. Индийцы говорят, что менеджеры Xiaomi «добровольно сложили полномочия в очень благоприятной обстановке».

Напомним, Индия арестовала 725 миллионов долларов с банковских счетов китайской компании, обвинив её в незаконных денежных переводах иностранным организациям под видом выплат роялти.