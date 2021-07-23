Xiaomi обвинили в плагиате сторонних технологий роботов-пылесосов

Всё началось с того, что Wyze попыталась продавать собственные роботизированные пылесосы на Amazon. Интернет-площадка же заявила, что компания должна сначала договориться с владельцем патента номер 10,271,699. В Amazon также рассказали, что владелец патента уже заявлял о нарушении со стороны Wyze. В итоге интернет-площадка запретила компании продолжать продажу роботов-пылесосов.

Этот патент принадлежит Xiaomi. Как оказалось, Wyze подала в суд и хочет добиться того, чтобы патент признали недействительным. Истец указывает в своей жалобе четыре примера таких же технологий. Чью сторону примет суд, сказать сложно.