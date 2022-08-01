Xiaomi объявила цену своих умных очков

Очки Mijia Glasses Camera стали доступны для предварительного заказа на краудфандинговой платформе Xiaomi. Начальная цена составляет 2499 юаней (около 23 тысяч рублей по текущему курсу).

Устройство оснащено дисплеем Micro OLED, процессором Qualcomm Snapdragon, 3 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем 32 ГБ, аккумулятором ёмкостью 1020 мАч с 10-ваттной зарядкой. Имеется также двойная камера с 5-кратным оптическим зумом.

Как только компания будет готова к серийному производству Mijia Glasses Camera, устройство будет стоить 2699 юаней (около 25 тысяч рублей).