Xiaomi объявила набор тестировщиков новых устройств для всех желающих

Позже команда разработчиков выберет по заявкам несколько кандидатов и расскажет о дальнейших действиях.

Судя по заявке, Xiaomi может предложить тестировщикам телевизор и смарт-устройства для дома. Заполнить анкету можно по этой ссылке.

Также компания объявила тематический конкурс «Подарок: ожидание/реальность». Нужно рассказать, какие подарки на 23 февраля вы считаете наиболее удачными и уместными, а какие ни за что не хотели бы получить или подарить. Автор самого интересного ответа получит подарочный набор: ТS Polarized Sunglasses Gray + Mi Sports Bluetooth Earphones White + Mi Bunny Russian.