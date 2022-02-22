Xiaomi объявила набор тестировщиков новых устройств для всех желающих

Наука и технологии
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Xiaomi объявила набор тестировщиков новых устройств для всех желающихНужно подать заявку
Xiaomi предложила всем желающим в России стать участником тестирования новых продуктов. Для этого нужно подать заявку с 22 по 27 февраля.
Позже команда разработчиков выберет по заявкам несколько кандидатов и расскажет о дальнейших действиях.
Судя по заявке, Xiaomi может предложить тестировщикам телевизор и смарт-устройства для дома. Заполнить анкету можно по этой ссылке.
Также компания объявила тематический конкурс «Подарок: ожидание/реальность». Нужно рассказать, какие подарки на 23 февраля вы считаете наиболее удачными и уместными, а какие ни за что не хотели бы получить или подарить. Автор самого интересного ответа получит подарочный набор: ТS Polarized Sunglasses Gray + Mi Sports Bluetooth Earphones White + Mi Bunny Russian.
Источник: Xiaomi