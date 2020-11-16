Xiaomi объявила распродажу в России

Распродажу Xiaomi назвала «Чёрной пятницей». В рамках акции Poco X3 NFC стоит на 2000 рублей дешевле. Смартфон в версии с 64 ГБ можно купить за 17 990 рублей.

Скидку 5000 рублей получил смартфон Mi 10 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти на борту. Устройство продаётся за 64 990 рублей вместо 69 990. Также со скидкой 2000 рублей предлагают Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro, Poco F2 Pro.

Помимо смартфонов на акции распродают роботы-пылесосы, фитнес-трекеры, телевизоры. Кроме того, с некоторыми продуктами идут в подарок другие товары. Все предложения акции доступны по этой ссылке.