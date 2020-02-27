Xiaomi объявила скидки на смарт-телевизоры

До окончания акции «День Xiaomi на Tmall» осталось чуть больше 20 часов. Можно успеть купить умные телевизоры, смартфоны и другие устройства Xiaomi и Redmi. Помимо скидок компания предлагает дополнительные подарки для покупателей.

Так при покупке телевизора Xiaomi Mi TV 4S 43 можно получить беспроводную мышь Mi Wireless Mouse.

Что касается смартфонов, то за 10 261 рубль можно купить Redmi Note 8T на 32 ГБ (вместо 14 275), а за 11 982 рубля — версию на 64 ГБ (вместо 16 170).

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.