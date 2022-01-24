Xiaomi объявила скидки на смартфоны и телевизоры к распродаже «Киберпонедельник»

Как пишет компания, в рамках акции, которая пройдёт в официальном магазине Mi.com, будут предложены щедрые скидки. На распродаже можно будет купить не только смартфоны, но и другие продукты.

Так, новый смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE будет продаваться со скидкой в 5000 рублей, а телевизор Mi TV Q1 75 и вовсе можно будет купить на 50 000 рублей дешевле. Недорогой POCO F3 тоже можно купить со скидкой в 5000 рублей — за 27 990. В подарок можно получить фитнес-трекер Mi Smart Band 5 или светильник Mi Motion-Activated Night Light 2 за один рубль.

Все предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.