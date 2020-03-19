Наука и технологии
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Xiaomi отказалась от создания собственных процессоров
А все ждали Surge S2
Впервые о разработке Xiaomi собственных чипов мы услышали в 2017 году. Тогда появилась надежда, что компания может примкнуть к клубу элитных изготовителей SoC, в котором уже состоят Samsung и Huawei. Однако свежие новости говорят, что, похоже, Xiaomi отказалась от создания собственных процессоров.
Первый чип Xiaomi назывался Surge S1. После него никакой информации о новых разработках не поступало. Теперь же источники сообщают, что компания решила сосредоточиться на других проектах, которые не так сложны или дороги, как разработка процессоров. Xiaomi, возможно, будет создавать другие периферийные компоненты. Компания ищет баланс между производством конкурентоспособных продуктов и финансовой выгодой.
Отметим, что от потенциального Surge S2 поклонники Xiaomi ждали многое, однако, видимо, этим ожиданиям не суждено исполниться.