Xiaomi отказалась от создания собственных процессоров

Первый чип Xiaomi назывался Surge S1. После него никакой информации о новых разработках не поступало. Теперь же источники сообщают, что компания решила сосредоточиться на других проектах, которые не так сложны или дороги, как разработка процессоров. Xiaomi, возможно, будет создавать другие периферийные компоненты. Компания ищет баланс между производством конкурентоспособных продуктов и финансовой выгодой.

Отметим, что от потенциального Surge S2 поклонники Xiaomi ждали многое, однако, видимо, этим ожиданиям не суждено исполниться.