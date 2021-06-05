В пресс-релизе компания пояснила, что розничные магазины Xiaomi Store представляют собой независимые торговые точки, основанные и управляемые партнёрами Xiaomi. Через магазины продаётся официальная продукция производителя.

Стоит отметить, что свой первый глобальный магазин компания открыла в 2016 году в Сингапуре.

В честь открытия тысячного магазина российское подразделение Xiaomi запустило акцию, по которой можно будет получить подарки при покупке устройства компании. Промокампания продлится с 5 по 13 июня.

Например, при покупке смартфона серии Redmi Note 10 можно получить бесплатно браслет Mi Smart Band 5, а при покупке Mi 11 Lite — умные часы Mi Watch Lite. Подробности акции можно узнать в официальной российской рознице Xiaomi.