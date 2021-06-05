Наука и технологии
Сегодня в 11:40
Xiaomi открыла больше 1000 магазинов и раздаёт подарки россиянам в честь этогоМожно бесплатно получить умные часы или браслет
Xiaomi сегодня сообщила, что открыла уже более 1000 официальных магазинов почти по всему миру (без учёта Материкового Китая и Индии). Это достижение компания называет серьёзным в рамках глобальной экспансии. В честь него Xiaomi запустила промоакцию.
В пресс-релизе компания пояснила, что розничные магазины Xiaomi Store представляют собой независимые торговые точки, основанные и управляемые партнёрами Xiaomi. Через магазины продаётся официальная продукция производителя.
Стоит отметить, что свой первый глобальный магазин компания открыла в 2016 году в Сингапуре.
В честь открытия тысячного магазина российское подразделение Xiaomi запустило акцию, по которой можно будет получить подарки при покупке устройства компании. Промокампания продлится с 5 по 13 июня.
Например, при покупке смартфона серии Redmi Note 10 можно получить бесплатно браслет Mi Smart Band 5, а при покупке Mi 11 Lite — умные часы Mi Watch Lite. Подробности акции можно узнать в официальной российской рознице Xiaomi.