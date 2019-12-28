Xiaomi открыла сотню новых магазинов за один день

На сегодняшний день число точек Mi Stores в Поднебесной превышает 6000. Как пишут журналисты, сегодняшние открытия магазинов приурочены к «началу 5G-эры».

Стоит отметить, что первый офлайн-магазин Xiaomi в Китае открылся в сентябре 2015 года. Это случилось спустя пять лет после того, как компания начала свою деятельность.

В России, по состоянию на июнь 2019 года, у Xiaomi насчитывалось 30 магазинов и 29 «островков» в торговых центрах. Компания пообещала открыть ещё 100 точек.