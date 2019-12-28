Наука и технологии
Сегодня 13:23
Xiaomi открыла сотню новых магазинов за один день
В Китае
Китайская компания Xiaomi какое-то время фокусировалась на онлайн-продажах. Однако практика показала, что открытие офлайн-магазинов способствует повышению финансовых показателей. Именно поэтому Xiaomi начала активно работать в этом направлении. Настолько активно, что сегодня в Китае открылось сразу 100 новых магазинов.
На сегодняшний день число точек Mi Stores в Поднебесной превышает 6000. Как пишут журналисты, сегодняшние открытия магазинов приурочены к «началу 5G-эры».
Стоит отметить, что первый офлайн-магазин Xiaomi в Китае открылся в сентябре 2015 года. Это случилось спустя пять лет после того, как компания начала свою деятельность.
В России, по состоянию на июнь 2019 года, у Xiaomi насчитывалось 30 магазинов и 29 «островков» в торговых центрах. Компания пообещала открыть ещё 100 точек.