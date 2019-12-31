Наука и технологии
Сегодня 15:34
Xiaomi открыла «суперфабрику» для производства флагманских смартфонов
Устройства будут изготавливаться с невероятной скоростью
В ноябре СМИ узнали, что Xiaomi построила завод в особой экономической зоне Пекина для производства флагманских смартфонов. Особенностью предприятия должна была стать скорость производства на нём — до 60 устройств в минуту. Сегодня сооснователь компании Лин Бин (Lin Bin) официально сообщил об открытии завода.
Первым смартфоном, который будет выпускаться на предприятии, станет Mi 9 Pro 5G. Отмечается, что завод будет не только создавать серийные модели, но и обслуживать отдел по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР).
СМИ сообщают, что Лин Бин даже поучаствовал в тестовой сборке смартфона. Он отметил, что на прикрепление задней панели устройства у него ушло в шесть раз больше времени, чем у робота.
Начать серийное производство смартфонов завод должен в январе.