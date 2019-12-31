Xiaomi открыла «суперфабрику» для производства флагманских смартфонов

Первым смартфоном, который будет выпускаться на предприятии, станет Mi 9 Pro 5G. Отмечается, что завод будет не только создавать серийные модели, но и обслуживать отдел по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР).

СМИ сообщают, что Лин Бин даже поучаствовал в тестовой сборке смартфона. Он отметил, что на прикрепление задней панели устройства у него ушло в шесть раз больше времени, чем у робота.

Начать серийное производство смартфонов завод должен в январе.