Xiaomi открыла в Москве кинотеатр под открытым небом

Данный проект Xiaomi организовала с партнёрами: каршерингом «Делимобиль» и розничной сетью «Связной». Кинотеатр Let Mi See является бесплатным. Он расположен на парковке ТЦ «Авиапарк» по адресу: Москва, Ходынский бульвар, 4. То есть зрители могут приехать туда на автомобиле «Делимобиль» и смотреть кино, не выходят из машины.

В программе кинотеатра фильмы «Махинаторы», «Побег из Претории», «Джентльмены», «Зелёная книга» и другие. Чтобы попасть в Let Mi See, нужно забронировать билет на сайте letmisee.ru и в день сеанса приехать туда на «Делимобиле».

Помимо этого, каждый сеанс будут разыгрываться фирменные устройства Xiaomi и гарантированный подарок — промокод со скидкой 10% на покупку смартфонов компании в «Связном».