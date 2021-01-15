Xiaomi отреагировала на американские санкции против компании

В официальном заявлении компании, которое привело «РИА Новости», говорится, что она намерена защищать свои интересы. Будут предприняты все необходимые меры для защиты инвесторов. Также в Xiaomi заявили, что работают в соответствии с законодательством. Связь с военными структурами компания отрицает.

Стоит отметить, что новый бан со стороны США не аналогичен старому в отношении Huawei. Новые требования властей обязывают американских инвесторов вывести свои активы из Xiaomi до 11 ноября 2021 года. Это нужно якобы для того, чтобы не финансировать китайских военных.