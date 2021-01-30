Наука и технологии
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Xiaomi подала в суд на США из-за попадания в «чёрный список»
США ранее обвинили Xiaomi в связи с китайскими военными
Несколько недель назад администрация бывшего президента США Дональда Трампа внесла Xiaomi в «чёрный список». Теперь американским инвесторам запрещено держать акции и другие ценные бумаги китайской компании. Как сообщило издание Bloomberg, Xiaomi подала в суд против США.
Компания хочет, чтобы суд обязал американское правительство отменить решение по «чёрному списку», которое Xiaomi называет неконституционным. Производитель смартфонов рассказал, что ему грозит неминуемый, серьёзный и непоправимый вред, если решение останется в силе.
Что любопытно, смартфоны Xiaomi не пользуются популярностью в США и почти там не продаются. Компания продаёт в некоторых штатах такие продукты, как пуэрбанки и фитнес-трекеры.
Напомним, США внесли Xiaomi в «чёрный список» под предлогом того, что компания сотрудничает с китайскими военными. Сама компания эту связь отрицает.