Xiaomi подтвердила выпуск собственных электромобилей

В своём заявлении Xiaomi рассказала, что инвестирует примерно $10 млрд в этом бизнес в ближайшие 10 лет. Компания начнёт с инвестиций в размере $1,5 млрд. В итоге Xiaomi создать дочернюю компанию, которая будет управлять бизнесом электрокаров.

Недавно стало известно, что Apple тоже намерена выпустить собственный автомобиль и пытается сейчас найти партнёра. Похоже, Xiaomi будет соревноваться с американским конкурентом на этом поприще.

Apple пока испытывает сложности по части поиска партнёра. Ранее СМИ писали, что компания не смогла договориться с Hyundai и Nissan.