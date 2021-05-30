Наука и технологии
Сегодня в 16:49
Xiaomi пообещала поставить новый рекорд быстрой зарядки
Презентация уже завтра
Ранее Xiaomi продемонстрировала технологию быстрой зарядки, поддерживающую мощность в 120 Вт. Сегодня компания пообещала, что завтра покажет новый рекорд.
Xiaomi распространила в соцсетях информацию, что готова установить новый рекорд с помощью своей технологии быстрой зарядки HyperCharge. Пока неясно, о каком способе зарядки идёт речь — проводном или беспроводном.
Xiaomi
Ранее ходили слухи, что у Xiaomi уже есть смартфон с поддержкой 200-Вт зарядки. Его компания якобы хотела представить во второй половине 2021 года. Впрочем, тогда некоторые источники пояснили, что 200 Вт — это сумма поддерживаемых мощностей для всех видов зарядок — проводной, беспроводной и обратной беспроводной.
Строить предположения насчёт завтрашнего анонса пока сложно, поэтому просто дождёмся его.