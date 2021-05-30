Xiaomi пообещала поставить новый рекорд быстрой зарядки

Ранее ходили слухи, что у Xiaomi уже есть смартфон с поддержкой 200-Вт зарядки. Его компания якобы хотела представить во второй половине 2021 года. Впрочем, тогда некоторые источники пояснили, что 200 Вт — это сумма поддерживаемых мощностей для всех видов зарядок — проводной, беспроводной и обратной беспроводной.

Строить предположения насчёт завтрашнего анонса пока сложно, поэтому просто дождёмся его.