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Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

И дала промокод на скидку
28 ноября будут праздновать День матери. В связи с этим российское подразделение Xiaomi подготовило список из восьми подходящих подарков. А ещё пообещало скидку.
Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

В раздел подарки до 2000 рублей Xiaomi внесла камеру Mi 360° Camera (стоит сейчас 1590 рублей), которая имеет панорамный обзор, умеет видеть в темноте и распознавать движущиеся объекты. Она понадобится тем, у кого есть загородный дом, или, например, владельцам собак.

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

Также хороший подарок — диспенсер мыла Mi Automatic Foaming Soap Dispenser за 1680 рублей. К нему достаточно поднести руки, и устройство само нанесёт нужное количество пены.

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

Дешевле 2000 рублей стоит и внешнее зарядное устройство Redmi Power Bank (1190 рублей). Его ёмкость составляет 10 000 мАч.

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

В ценовой категории до 5 000 рублей хорошим подарком будет фен Mi Ionic Hair Dryer Н300 за 2790 рублей.

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

Также можно приобрести универсальный умный браслет Mi Smart Band 6 NFC за 4490 рублей. Он поддерживает NFC для бесконтактной оплаты.

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

Недорого стоит и портативный пылесос Mi Vacuum Cleaner Mini — 3990 рублей. Он заряжается через USB-C.

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

Среди более дорогих подарков Xiaomi называет аэрофритюрницу Mi Smart Air Fryer 3.5L за 7990 рублей.

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

И наконец за 6990 рублей можно подарить полноценный пылесос Mi Vacuum Cleaner Light.

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

Кроме того, по промокоду «BESTMUM» на сайте mi.com можно получить скидку 600 рублей на заказы от 3 000 рублей.

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