Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерямИ дала промокод на скидку
В раздел подарки до 2000 рублей Xiaomi внесла камеру Mi 360° Camera (стоит сейчас 1590 рублей), которая имеет панорамный обзор, умеет видеть в темноте и распознавать движущиеся объекты. Она понадобится тем, у кого есть загородный дом, или, например, владельцам собак.
Также хороший подарок — диспенсер мыла Mi Automatic Foaming Soap Dispenser за 1680 рублей. К нему достаточно поднести руки, и устройство само нанесёт нужное количество пены.
Дешевле 2000 рублей стоит и внешнее зарядное устройство Redmi Power Bank (1190 рублей). Его ёмкость составляет 10 000 мАч.
В ценовой категории до 5 000 рублей хорошим подарком будет фен Mi Ionic Hair Dryer Н300 за 2790 рублей.
Также можно приобрести универсальный умный браслет Mi Smart Band 6 NFC за 4490 рублей. Он поддерживает NFC для бесконтактной оплаты.
Недорого стоит и портативный пылесос Mi Vacuum Cleaner Mini — 3990 рублей. Он заряжается через USB-C.
Среди более дорогих подарков Xiaomi называет аэрофритюрницу Mi Smart Air Fryer 3.5L за 7990 рублей.
И наконец за 6990 рублей можно подарить полноценный пылесос Mi Vacuum Cleaner Light.
Кроме того, по промокоду «BESTMUM» на сайте mi.com можно получить скидку 600 рублей на заказы от 3 000 рублей.