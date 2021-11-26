Xiaomi посоветовала 8 технологичных подарков матерям

В раздел подарки до 2000 рублей Xiaomi внесла камеру Mi 360° Camera (стоит сейчас 1590 рублей), которая имеет панорамный обзор, умеет видеть в темноте и распознавать движущиеся объекты. Она понадобится тем, у кого есть загородный дом, или, например, владельцам собак.